Říkají mu kmotr AI, byl jejím průkopníkem. Geoffrey Hinton získal loni za základní objevy a vynálezy, které umožňují strojové učení s umělými neuronovými sítěmi, společně s Johnem Hopfieldem Nobelovu cenu za fyziku. Už rok předtím ale podle svých vlastních slov opustil Google, aby mohl varovat před rostoucím nebezpečím, které má umělá inteligence představovat.
A obavy vyvolává AI i mezi Čechy, více než dvě třetiny z nich se bojí zneužití dat a celých 39 procent z nich se kvůli tomu chovají k umělé inteligenci zdvořile. Velké rozdíly se objevují hlavně mezigeneračně. Každý šestý respondent dokonce podle nového výzkumu věří, že „jejich robot“ je člověk.
Co se dočtete dál
- Jak Češi vnímají AI.
- Jak se liší postoje mezigeneračně.
- Co si Češi myslí o regulaci AI.
- Jaká jsou největší nebezpečí podle Geoffreyho Hintona.
