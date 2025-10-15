Říkají mu kmotr AI, byl jejím průkopníkem. Geoffrey Hinton získal loni za základní objevy a vynálezy, které umožňují strojové učení s umělými neuronovými sítěmi, společně s Johnem Hopfieldem Nobelovu cenu za fyziku. Už rok předtím ale podle svých vlastních slov opustil Google, aby mohl varovat před rostoucím nebezpečím, které má umělá inteligence představovat

obavy vyvolává AI i mezi Čechy, více než dvě třetiny z nich se bojí zneužití dat a celých 39 procent z nich se kvůli tomu chovají k umělé inteligenci zdvořile. Velké rozdíly se objevují hlavně mezigeneračně. Každý šestý respondent dokonce podle nového výzkumu věří, že „jejich robot“ je člověk.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak Češi vnímají AI.
  • Jak se liší postoje mezigeneračně.
  • Co si Češi myslí o regulaci AI.
  • Jaká jsou největší nebezpečí podle Geoffreyho Hintona.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.