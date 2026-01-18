K moderní sociální péči nepatří tří- a vícelůžkové pokoje, a tak Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR vyzvala k jejich zákazu od roku 2031. Pokud by výzva uspěla, jednalo by se o zásadní změnu v péči o ty, kteří ji potřebují. Součástí návrhu, který by prostřednictvím novely mělo prosadit Ministerstvo práce a sociálních věcí, je i specializovaný dotační titul na rekonstrukce a modernizace ubytovacích kapacit. Cílem je, aby přechod na vyšší standard neohrozil dostupnost služeb ani jejich finanční stabilitu.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se má změnit sociální péče?
  • Do jaké míry návrh reflektuje aktuální zkušenosti?
  • Co bude největším problémem v dalších letech?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se