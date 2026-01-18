K moderní sociální péči nepatří tří- a vícelůžkové pokoje, a tak Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR vyzvala k jejich zákazu od roku 2031. Pokud by výzva uspěla, jednalo by se o zásadní změnu v péči o ty, kteří ji potřebují. Součástí návrhu, který by prostřednictvím novely mělo prosadit Ministerstvo práce a sociálních věcí, je i specializovaný dotační titul na rekonstrukce a modernizace ubytovacích kapacit. Cílem je, aby přechod na vyšší standard neohrozil dostupnost služeb ani jejich finanční stabilitu.
Co se dočtete dál
- Jak se má změnit sociální péče?
- Do jaké míry návrh reflektuje aktuální zkušenosti?
- Co bude největším problémem v dalších letech?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.