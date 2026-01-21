Za poklesem akcií společnosti ČEZ, jejichž cena se dnes propadla nejvíce za několik let, mohou být komentáře členů české vlády, kteří potvrdili ochotu firmu zestátnit. Takto začíná v úterý vpodvečer vydaná zpráva ČTK k propadu akcií polostátní energetiky o nebývalých dvanáct procent. Sešup akcie, při kterém se tržní kapitalizace firmy za jeden den propadla o 78 miliard, přičemž další miliardy se „vypařily“ už během pondělka a také ve středu ráno, byl šokující. Žádná zásadní zpráva o změně vyhlídek firmy však nepřišla, další výsledky bude oznamovat až v půlce března.
Kurzy některých zahraničních energetik, jako italského obra Enel, sice také na terminálech obchodníků blikaly červeně, ale pokles byl nesrovnatelně menší a pro oborový index to platí ještě víc. Proč se tedy zrovna akcionáři ČEZ stali obětí takového burzovního výplachu?
Co se dočtete dál
- Proč první vysvětlení prudkého pádu akcií ČEZ nedává smysl.
- Co skřípe v těch dalších.
- A proč budou investoři potřebovat silné nervy i nadále.
