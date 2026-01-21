Za poklesem akcií společnosti ČEZ, jejichž cena se dnes propadla nejvíce za několik let, mohou být komentáře členů české vlády, kteří potvrdili ochotu firmu zestátnit. Takto začíná v úterý vpodvečer vydaná zpráva ČTK k propadu akcií polostátní energetiky o nebývalých dvanáct procent. Sešup akcie, při kterém se tržní kapitalizace firmy za jeden den propadla o 78 miliard, přičemž další miliardy se „vypařily“ už během pondělka a také ve středu ráno, byl šokující. Žádná zásadní zpráva o změně vyhlídek firmy však nepřišla, další výsledky bude oznamovat až v půlce března.

Kurzy některých zahraničních energetik, jako italského obra Enel, sice také na terminálech obchodníků blikaly červeně, ale pokles byl nesrovnatelně menší a pro oborový index to platí ještě víc. Proč se tedy zrovna akcionáři ČEZ stali obětí takového burzovního výplachu?

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč první vysvětlení prudkého pádu akcií ČEZ nedává smysl.
  • Co skřípe v těch dalších.
  • A proč budou investoři potřebovat silné nervy i nadále.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.