Teplárna Kladno v pátek vyzvala Energetický regulační úřad (ERÚ), aby od dubna vybral nového dodavatele tepla pro město. Může, ale nemusí využít technologie teplárny. Teplárna ale po 31. březnu nemůže dál vyrábět a dodávat teplo kvůli ekonomické neudržitelnosti, uvedla mluvčí Sev.en Česká energie Eva Maříková. Teplárna Kladno patří do skupiny Sev.en Pavla Tykače, teplo vyrábí z uhlí. Ze zákona by ale nemělo nastat přerušení dodávek tepla bez náhrady. Dodávky tepla nejsou ohroženy, zopakoval kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).
ERÚ ověří, zda situace Teplárny Kladno splňuje zákonné důvody pro ustanovení opatření, tedy i výběr dodavatele. Situací se intenzivně zabývá, odpověděl na dotaz ČTK mluvčí ERÚ Michal Kebort.
Loni v listopadu teplárna oznámila, že ukončí provoz v prosinci 2026, nejpozději v březnu 2027. „Cena, za kterou dlouhodobě teplo dodáváme, nepokrývá výrobní náklady a na výrobu tepla tak ročně doplácíme desítky milionů korun,“ řekl ředitel Teplárny Kladno Michal Hons. Důvodem jsou podle něj drahé emisní povolenky, nastavení evropského energetického trhu a smlouva s městským distributorem tepla Tepo uzavřená před energetickou krizí, která má platit do roku 2030.
Oznámení Teplárny Kladno není podle mluvčího ERÚ samo o sobě z pohledu energetického zákona důvodem, pro který by ERÚ mohl uvalit opatření nad rámec licence. „Zákonným důvodem mohou být pouze objektivní skutečnosti, které v tuto chvíli musí úřad ověřit. Situací se samozřejmě intenzivně zabýváme a další kroky oznámíme poté, co možnosti probereme se všemi dotčenými stranami,“ vysvětlil Kebort.
Podle Volfa bylo vedení Kladna ochotné hledat s teplárnou kompromisním řešení, dohoda se ale nepodařila. „Celá situace naopak potvrzuje správnost našeho dřívějšího strategického rozhodnutí připravit výstavbu vlastního zdroje tepla, který zajistí městu Kladnu dlouhodobou energetickou bezpečnost a stabilitu,“ uvedl primátor.
Podle Honse vedení teplárny představilo možné řešení v podobě transformace teplárny z uhlí na plynové kogenerační jednotky doplněné o záložní plynové kotle, ale společnost Tepo návrh včetně ceny nepřijala. Teplárna vyrábí také z uhlí elektrickou energii. I v tomto případě má ukončit provoz v prosinci 2026, nejpozději v březnu 2027. Provozovatel přenosové soustavy ČEPS letos v lednu konstatoval, že uzavření Teplárny Kladno provoz sítě neohrozí.
