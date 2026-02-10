Energeticky náročné podniky doufaly, že by jim vláda mohla díky uvolnění evropských pravidel poskytnout letos více peněz na kompenzace drahých energií. V návrhu rozpočtu je však na tento účel vyčleněno méně než loni, kdy byly podmínky tvrdší a okruh možných žadatelů omezenější.

Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) chce získat chybějící prostředky ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Ten však spadá pod ministerstvo životního prostředí, které ovládají Motoristé. Podle vládního zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka bude třeba o využití peněz  ještě jednat.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Kolik peněz chce dát Havlíček průmyslníkům na kompenzace.
  • Proč nemá k dispozici dost peněz a kolik mu chybí.
  • Proč se výše podpory energeticky náročným podnikům zasekla na Motoristech.
  • Jaké další úlevy velcí spotřebitelé elektřiny požadují.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.