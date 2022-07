Přes deset let je v čele zemědělské dvojky v Česku, a tedy i jedním z nejdůležitějších lidí v tuzemském agrobyznysu. Přesto Skot Iain Dykes veřejně téměř nevystupuje. Nyní poskytl HN velký rozhovor, ve kterém popisuje, jak se z britských ostrovů dostal do Česka a do čela skupiny Spearhead, mluví o rozbouřených cenách komodit i o tom, jak zemědělství změní moderní technologie.

Ve Spearheadu nedávno zažil i změnu akcionářů. Vídeňská investiční společnost Accession Capital Partners skupinu koupila v půlce listopadu od investičního fondu Paine Schwartz Partners. „Důležitá zpráva od našich investorů je ta, že jsou otevření novým akvizicím, a máme hledat, co je na prodej,“ říká Dykes, který v Česku řídí firmu hospodařící na 25 tisících hektarech.

HN: Vyrůstal jste ve farmářském prostředí, je to důvod, proč se teď věnujete zemědělství?

Ano. Od dětství jsem věděl, že chci v tomto odvětví pracovat. Nejdřív jsem jako malý pracoval na naší farmě, pak jsem zemědělství studoval. Britské farmy jsou ale menší, je tam jiný systém. Například naše rodina nemá žádné zaměstnance a hospodaří zhruba na 300 hektarech. Na kopci paseme krávy a ovce na maso. Doteď tam pracuje můj otec a starší bratr. Máme ale různé názory i nápady, proto jsem věděl, že bude lepší, když budu dělat jinde. Když jsem hledal práci, tak jsem se seznámil s Tomem Greenem, bývalým vlastníkem Spearheadu, začal jsem s ním spolupracovat v Británii a pak jsem se přestěhoval sem.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 90 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.