Elektrické škodovky přivážející ve čtvrtek delegace více než čtyř desítek evropských států na Pražský hrad na historicky první summit Evropského politického společenství jako by svým lehkým bzučením měly naznačit zodpovědnou budoucnost Evropy. Ale v době vítání delegací se nad Hradčany zatáhlo, český premiér Petr Fiala tak nemusel vymýšlet jiné vítací fráze než ty o počasí, a po slunečném ránu se také citelně ochladilo. Jako by příroda dala najevo, co si o budoucnosti Evropy myslí.

Evropská politika dnešních dnů není vůbec poetická. Čím více na východ, tím více si Evropané uvědomují, že jsou ve válce, která má mnoho podob – od mrtvých v ukrajinských městech po vysoké účty za energie všude jinde. Země mezi Evropskou unií a Ruskem doplácejí na zdrženlivost, s jakou k nim přistupuje Západ, a Moskva využívá veškerého arzenálu, aby si udržela svoji sféru vlivu. Tento stav, který se zmrazil po posledním rozšíření EU a NATO, ještě pořád do značné míry počítal s tím, že Rusko je a bude silným mocenským hráčem v Evropě. Ale to přestalo platit 24. února.

Zbývá vám ještě 70 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Nebo Koupit tento článek za 19 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.