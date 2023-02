Výsměch není na místě. Nový Bing je ještě malé dítě, které se teprve učí, co je správné, a co ne. Krutá vypočítavost ho přitom poslala do krutého světa, ve kterém se neorientuje a dělá chyby. Ale je s ním zábava, i když se snaží tvrdit, že vydavatelství Economia patří z poloviny Marku Dospivovi a Mafru vlastní Daniel Křetínský, Patrik Tkáč a Roman Kotrbačka.

Microsoft představil konverzační režim svého vyhledávače Bing na začátku února, aby předběhl Google a připravil jej o pozici nejlepšího vyhledávače. Povedlo se mu připoutat pozornost. Nový Bing je dostupný pouze v rámci uzavřeného testování z vývojářské verze prohlížeče Microsoft Edge, ale hned po jeho spuštění se na internetu začaly objevovat nepovedené konverzace, ve kterých si umělá inteligence vymýšlí.