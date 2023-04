V březnu se v Praze na Barrandově otevřela druhá veřejná plnicí vodíková stanice. Slouží automobilům a autobusům, které pohánějí palivové články. Vodík v nich reaguje s kyslíkem a přeměňuje se na elektřinu a vodu, tedy bez vzniku nebezpečných zplodin. První stanice byla spuštěna už loni v červnu v Ostravě-Vítkovicích. Do roku 2025 by těchto čerpaček podle současného plánu čisté mobility mělo být v Česku dvanáct a o dalších pět let později osmdesát. Loni také do Česka zavítal první vodíkem poháněný osobní vlak a kamion. Vodík si do Česka evidentně nachází cestu, byť pomalu. O tom, kde všude najde uplatnění a kdy to bude, debatovali experti v rámci Kulatého stolu HN s názvem „Vodík jako palivo budoucnosti?“.

