Drahé energie a hospodářské ochlazení přiměly lidi méně utrácet a to se zkraje letošního roku podepsalo také na inzertním trhu. Firmy pozdržely rozhodování o výdajích za reklamu kvůli nejistotě, jak se opatrnost spotřebitelů promítne do jejich byznysu. Nyní recese v Česku odeznívá a je šance, že by výdaje za reklamu oproti minulému roku mohly i mírně vzrůst. Alespoň tak situaci vidí Tomáš Varga, středoevropský ředitel francouzské komunikační agentury Publicis Groupe.

