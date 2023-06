Elektroauto nikam nedojede, po pár letech mu odejde baterka, navíc jejich servis je drahý. Mýty, které dlouho doprovází prodej elektroaut v Česku, začínají pomalu opadávat. Je to vidět hlavně na prodejích nových vozů. Loni se za prvních pět měsíců prodalo 1318 nových elektroaut, letos je to ještě o tisíc více. Nová elektroauta jsou ale pro řadu domácích zájemců stále příliš drahá, většinu z nich pod milion korun neseženou. Poptávka Čechů se proto přesouvá do autobazarů, kam putují ojetá elektrická auta například z firemních flotil nebo od zahraničních soukromníků.

Spolu s mýty začínají opadat i bariéry, které zákazníky dříve od pořízení elektroaut odrazovaly. Všímají si toho i v největším autobazaru v Česku. „V současné době poptávka po bateriových vozech roste exponenciálně. Zatímco loni jsme prodali 84 elektrických vozů, letos je to do poloviny června už okolo 130,“ říká Karolína Topolová, ředitelka společnosti Aures Holdings, provozovatele největší sítě domácích autocenter AAA Auto. I kvůli zvýšené poptávce po ojetých elektroautech sestavily HN seznam pěti věcí, které by měli zákazníci vědět před tím, než do autobazaru vyrazí.