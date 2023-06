Bývalý viceguvernér České národní banky Pavel Kysilka před časem prohlásil, že by nepřeceňoval chytrost finančních trhů. Za jejich výsledky totiž jsou podle něj především mladé holky a kluci, kteří mají pod stolem lahve okurek rozhánějící kocovinu po častých nocích u sklenice piva a něčeho ostřejšího.

Určitě nechci posuzovat trefnost tohoto popisu fungování finančních trhů, ale přinejmenším u jednoho údaje jisté otazníky vyvstávají: u dlouhodobějších korunových úrokových sazeb na finančním trhu.

Člověk nemusí mít za sebou semestr finanční matematiky, aby chápal základní logiku termínové struktury úrokových sazeb. Řekněme, že mám určitou částku peněz, kterou nebudu pět let potřebovat, a tak váhám mezi jejím opakovaným ukládáním do krátkodobých vkladů a jejím uložením do pětiletého vkladu. Aby obě varianty vyšly nastejno (a tedy nebyl na tomto trhu prostor pro arbitráž), měla by se dnešní hodnota pětileté sazby rovnat průměru hodnot, které se očekávají u krátkodobé sazby po dobu týchž pěti let. Pětiletá sazba může být navíc zvýšena o určitou prémii za riziko, že skutečnost se nebude vyvíjet podle očekávání a že vkladatel bude tudíž litovat svého rozhodnutí uvázat peníze do pětiletého vkladu.

Pokud budeme očekávat pokles repo sazby ČNB z nynějších sedmi procent na konečnou hladinu kolem 2,5 procenta například v období mezi koncem letoška a začátkem roku 2026, pak při prémii půl bodu by se teď pětiletá sazba měla pohybovat lehce nad čtyřmi procenty. Ve skutečnosti se ale v posledních měsících pohybuje minimálně o půlbod výš.

Tato nadsazenost tržních sazeb má jasný dopad na vývoj hypoték. Banky totiž stanovují úrokové sazby u nových (například pětiletých) hypoték velmi zhruba tak, že přičtou marži ve výši kolem jednoho procentního bodu k příslušné (tedy pětileté) tržní sazbě.

Jen velmi pozvolné nynější probouzení českého hypotečního trhu – jak o něm pro HN píše hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler – je tak možná částečně dáno i veselým nočním životem mladých obchodníků na finančních trzích.