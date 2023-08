Není vždy výhodou být exportně zaměřenou ekonomikou se silnou rolí průmyslu. Nejnovější čísla o HDP odhalují jeden nevídaný kontrast. Země s výše uvedenou charakteristikou, například Německo, Česko a Švédsko, vesměs vykázaly ve druhém kvartálu meziroční propady HDP. Proti tomu stojí ekonomiky z jihu Evropy, jako španělská, portugalská a řecká, s růstem kolem dvou procent (hodnoty pro Řecko odhadujeme, pro zbylé dvě ekonomiky již známe). Tam se nemusejí příliš zajímat o slábnoucí poptávku z Číny či zdraví německých automobilek, zato předprodeje cestovních agentur či obsazenost hotelů jsou pro ně klíčovými ukazateli.

Už letošní léto ale může nově zamíchat kartami, co se týče výkonnosti ekonomik. Ne, že by se v průmyslu viditelně blýskalo na lepší časy, byť u něj pozorujeme v předstihových indikátorech lehké náznaky zmírňování pesimismu. Do ekonomického výkonu jižních zemí ale promluví faktor počasí.

Červenec se zapsal na severní polokouli jako historicky nejteplejší měsíc a z Evropy to schytal celý jih nevídanou vlnou veder. I když se mezitím teploty znormalizovaly, stále máme v paměti obrázky nedávno zuřících požárů a spálených turistických komplexů. Ekonomicky jsou ovšem přímé škody z požárů jen špičkou ledovce. Mnohem závažnější mohou být rušení rezervací a předčasné odjezdy hostů z jižních destinací kvůli zjištění, že byť mají teplo rádi, čtyřicetistupňová vedra jsou už moc.

Jižním ekonomikám jde o hodně. Turismus přispíval před pandemií k HDP Řecka 21 procenty, Portugalska 17 procenty a Španělska 14 procenty, a to s vysokou koncentrací do letních měsíců. Do jaké míry zabrzdila červencová vlna veder slibně rozjetou sezonu, statistiky teprve ukážou. Rozmary počasí ovšem vytvářejí určitou kolektivní zkušenost, která ovlivní i dlouhodobější zájem turistů o různé destinace. Případný návrat veder během srpna by byl důvodem k revizi ekonomického výhledu jihu Evropy pro příští rok směrem dolů. Otázkou je, kam se v důsledku toho přesměrují penězovody.