Na svém byznysu dobře vidí, jak na tom česká e-commerce scéna je. Pro tisíce evropských e-shopů spravuje start-up Retino systém vratek a reklamací zboží. „Roky 2020 a 2021 byly pro celou domácí e-commerce scénu extrémní, až moc dobré. Loni se to začalo vracet do průměru a letos to pokračuje. Nemyslím si, že je v Česku nějaká katastrofa, jak někteří hlásí. Obor je na tom dobře,“ říká Petr Boroš, šéf a většinový majitel start-upu.

Společnost zajišťuje e-shopům prostřednictvím aplikace kontrolu celého procesu vrácení zboží – od vyřízení zákaznické žádosti přes dopravu zboží od něj zpět prodejci i procesní zvládnutí reklamace až po následnou péči o klienta.

