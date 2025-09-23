Šéf pražského letiště Jiří Pos před rokem v rozhovoru s HN říkal, že intenzivně jedná s polským dopravcem LOT o základně letadel. Aerolinka se dlouhodobě potýká s malou kapacitou na letišti ve Varšavě a hledá, kam umístí svá nová letadla. Plány s nimi jsou jasné: dálkové lety do Asie. Právě o ně Pos hodně stojí, jeden z jeho hlavních manažerských cílů je rozšiřování nabídky dálkových letů z Prahy.
Do základny LOT v Praze se vkládaly velké naděje, jednání s nimi bylo v pokročilé fázi. Pos ostatně prohlásil, že jiného dopravce, který by v Praze byl schopný rozvíjet dálkové linky, nevidí. Současný vývoj ale nevypadá, že by LOT ukázal v brzké době zrovna na Prahu.
Co se dočtete dál
- Co se změnilo na přístupu LOT.
- Jak Prahu ovlivní konec báze Wizz Air ve Vídni.
