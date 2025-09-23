Šéf pražského letiště Jiří Pos před rokem v rozhovoru s HN říkal, že intenzivně jedná s polským dopravcem LOT o základně letadel. Aerolinka se dlouhodobě potýká s malou kapacitou na letišti ve Varšavě a hledá, kam umístí svá nová letadla. Plány s nimi jsou jasné: dálkové lety do Asie. Právě o ně Pos hodně stojí, jeden z jeho hlavních manažerských cílů je rozšiřování nabídky dálkových letů z Prahy.

Do základny LOT v Praze se vkládaly velké naděje, jednání s nimi bylo v pokročilé fázi. Pos ostatně prohlásil, že jiného dopravce, který by v Praze byl schopný rozvíjet dálkové linky, nevidí. Současný vývoj ale nevypadá, že by LOT ukázal v brzké době zrovna na Prahu.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál

  • Co se změnilo na přístupu LOT.
  • Jak Prahu ovlivní konec báze Wizz Air ve Vídni.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.