Do tří let má v Plzni stát výšková budova se dvěma věžemi vysokými 94 a 83 metrů. Půjde o třetí nejvyšší obytný dům v Česku. V projektu Sisters má být 175 bytů a výstavba má vyjít na 1,5 miliardy korun.

Developer Michal Fictum v rozhovoru pro HN popisuje, že původně mělo jít o kancelářskou budovu. Projekt na její výstavbu koupil od plzeňského podnikatele Roberta Schneidera. Ale předělal ho na bytový dům, který bude mít 26 pater, a sehnal všechna povolení. 

Fictum rovněž přibližuje, jaké kompromisy vedly k současné výšce a podobě budovy, jaké budou ceny, a některé technické obtíže, které s projektováním stavby nastaly.

V jaké fázi je projekt Sisters?

Výstavbu jsme už zahájili, respektive byly zahájeny přípravné práce pro zajištění stavební jámy. Hotovo by mělo být v průběhu roku 2028.

Jak bude budova vypadat?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak je projekt financován.
  • Jaké budou ceny a na jaký segment kupujících cílí developer.
  • Technické obtíže spojené s výstavbou výškové budovy v Česku.
  • Proč bude budova měnit barvu.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.