Do tří let má v Plzni stát výšková budova se dvěma věžemi vysokými 94 a 83 metrů. Půjde o třetí nejvyšší obytný dům v Česku. V projektu Sisters má být 175 bytů a výstavba má vyjít na 1,5 miliardy korun.
Developer Michal Fictum v rozhovoru pro HN popisuje, že původně mělo jít o kancelářskou budovu. Projekt na její výstavbu koupil od plzeňského podnikatele Roberta Schneidera. Ale předělal ho na bytový dům, který bude mít 26 pater, a sehnal všechna povolení.
Fictum rovněž přibližuje, jaké kompromisy vedly k současné výšce a podobě budovy, jaké budou ceny, a některé technické obtíže, které s projektováním stavby nastaly.
V jaké fázi je projekt Sisters?
Výstavbu jsme už zahájili, respektive byly zahájeny přípravné práce pro zajištění stavební jámy. Hotovo by mělo být v průběhu roku 2028.
Jak bude budova vypadat?
