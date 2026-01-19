Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto dodala loni celosvětově 1 043 900 vozů, což znamenalo meziroční nárůst o 12,7 procenta. Přes milionovou hranici se dostala poprvé od roku 2020. Škoda v tiskové zprávě uvedla, že byla v Evropě třetí nejprodávanější značkou. Loni tu dodala 836 200 vozů, meziročně o 9,9 procenta víc.
„V Evropě jsme dosáhli celkově skvělého úspěchu – zvláště s plně elektrickými modely Enyaq a Elroq, které s dodávkami téměř 175 tisíc vozů pomohly značce Škoda vyšplhat na čtvrtou příčku mezi výrobci elektromobilů,“ uvedl člen představenstva pro prodej a marketing Škody Auto Martin Jahn v tiskové zprávě. Dodávky elektrifikovaných vozů (elektromobilů a plug-in hybridů) loni narostly o 117,5 procenta na 218 700 aut.
Největším trhem bylo loni pro Škodu Auto Německo, kam automobilka dodala 211 100 vozů, což je nárůst o 12,8 procenta. Následovalo Česko s 91 800 vozy (růst o 8,7 procenta). Už čtvrtým nejdůležitějším trhem je pro automobilku Indie, kde se dodávky zvýšily o 96,1 procenta na 70 600 vozů.
Nejprodávanějšími modely byly loni Octavia (190 300 vozů), Kodiaq (130 400 vozů), Kamiq (125 900 vozů) a Fabia (119 100 vozů).
Letos plánuje Škoda, která je součástí německého koncernu Volkswagen, uvést na trh elektrické modely Epiq, což bude městský crossover, a sedmimístné SUV Peaq.
