Olomoucký kraj se svou Hanou je proslulý svou úrodností a silným zemědělstvím a potravinářstvím. Propsalo se to i do letošního finále podnikatelských soutěží Volkswagen Firma roku MONETA Živnostník roku 2026 Olomouckého kraje. Firmou roku se stalo Zemědělské družstvo Unčovice z Litovle, moderní zemědělský podnik s rostlinnou i živočišnou výrobou. „Vítězná firma nás zaujala nebývalým rozsahem své zemědělské i potravinářské činnosti, ale i tím, jaký důraz klade na kvalitu a udržitelnost své produkce. Zemi nedrancují, ale pečují o ni. Pomáhají i malým zemědělcům, to se vždycky cení,“ zdůraznil za odbornou porotu Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen.
Olomoucký kraj
Volkswagen FIRMA ROKU 2026
1. místo Zemědělské družstvo Unčovice
2. místo SEMO a.s.
3. místo KARDI AI Technologies s.r.o.
MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2026
1. místo Veronika Fischerová
2. místo Marek Kvapil
3. místo Marcel Šos
MONETA Živnostník roku
Srdcař 2026
Jana Valášková
Titul Živnostník roku byl udělen Veronice Fischerové z Bělkovic-Lašťan, která navrhuje a ručně vyrábí kabelky na míru. „Porota ocenila zaměření na ruční výrobu a individuální přístup ke každému produktu, z kabelek podnikatelka tvoří jedinečné předměty. Její prezentace byla velmi přesvědčivá,“ upozornil Tomáš Beseda z MONETA Bank. Ocenění v doprovodné kategorii Živnostník roku Srdcař získala Jana Valášková z Prostějova, která se zaměřuje na tvorbu autorských látek a šitých produktů z dětských kreseb. Titul Srdcař patří živnostníkům, kteří svou prací žijí a dělají ji s láskou, poctivostí a odhodláním, zanechávají stopu nejen ve svém oboru, ale i v lidech kolem sebe. Obě podnikatelské soutěže už 21 let výrazně podporují malé a střední podnikatele po celém Česku. Vyhlašovatelem jsou Hospodářské noviny, obě soutěže tradičně pořádá společnost Communa a letos získaly i záštitu prezidenta České republiky Petra Pavla.
Průmyslové pece a proutěné kabelky dominovaly v soutěžích Firma roku a Živnostník roku Karlovarského kraje
Profily vítězů
Chystám výrobky z aligátoří kůže
Veronika Fischerová
MONETA Živnostník roku 2026 Olomouckého kraje
Navrhování a výroba kabelek je její vášeň už od základní školy. Opravovat oblečení a navrhovat a šít nové ji naučila babička. K podnikání ji přivedla první rodičovská, ušila si tehdy tašku ke kočárku přesně takovou, jakou potřebovala. Líbila se i dalším maminkám a zakázky se začaly hrnout. Pod svou značkou FISCHERKA už 12 let vyrábí na zakázku nejen kabelky, ale i batohy, peněženky nebo taštičky. „Navrhuju a vyrábím kabelky pro ženy, které nechtějí běžný produkt z obchodu, ale které chtějí jedinečnost a chtějí tu kabelku přizpůsobit svým potřebám, účelu využití, své fantazii a svému stylu,“ zdůrazňuje Veronika Fischerová. Covid a následná energetická krize pro ni byly impulz k postupnému přechodu k prémiovější kůži.
Nedávno vybudovala svůj ateliér, kde své kožené kabelky vyrábí od A do Z celé ručně, včetně ručního šití. To je sice proti strojovému šití mnohem časově náročnější, ale zato daleko trvanlivější. „90 % zákaznic si u mě objednává kabelky černé barvy, hodí se ke všemu a nechtějí vystupovat z davu. Já miluju barvy, léto, jarní barvičky, takže se snažím i do těch černých kabelek umístit nějakou barevnost, která kabelku rozjasní,“ popisuje. Pro každou ručně šitou kabelku vystaví speciální certifikát, každá ručně vyrobená kabelka má vlastní unikátní pořadové číslo. Dává si záležet i na jejich zabalení, aby to byl pro ženu speciální zážitek a zažila pocit výjimečnosti. Zvládá se přitom starat i o své tři děti. A nyní chystá úplnou novinku, kabelky z aligátoří kůže. Více o ní na www.mojefischerka.cz
Plánujeme moderní robotickou farmu
Milada Rašková Měsícová
předsedkyně představenstva Zemědělské družstvo Unčovice, Volkswagen Firma roku 2026 Olomouckého kraje
Tento střední zemědělský podnik hospodaří na výměře téměř 9 000 hektarů a klade přitom důraz na tzv. precizní a také regenerativní zemědělství, která jsou šetrná k přírodě. „Všichni jsme potomci sedláků, kteří na naší půdě hospodařili dlouhé roky před námi. Družstvo je vlastně nejbezpečnější forma podnikání, protože má svoje stanovy, které přesně určují, kdo může být členem, družstvo si tak dokáže víc ochránit svůj majetek,“ vysvětluje Milada Rašková Měsícová, předsedkyně představenstva.
Do své modernizace družstvo každoročně investuje desítky milionů korun. Postupně vybudovali kompletně novou farmu chovu skotu, produkční stáje, dojírnu, porodnu, teletníky, silážní žlaby a jímky na kejdu. V současnosti tato farma patří mezi nejmodernější v ČR. Nyní chystá úplnou novinku – robotickou farmu. „Bude to vlastně moderní kravín, kde krávy podojí a nakrmí roboti. Právě dojení je velmi náročná práce, zejména na ruce, my tak našim lidem ulehčíme,“ říká Milada Rašková Měsícová. Provozují také bioplynovou stanici a fotovoltaické elektrárny, které jsou navázány na živočišnou výrobu. Masné výrobky z vlastní produkce prodávají přímo v jejich prodejně na farmě, kde nalezli odbyt i další místní menší zemědělci. Díky silné živočišné výrobě své pole hnojí organickými hnojivy. Investice do zlepšení životních podmínek zvířat se jim vyplácí i ekonomicky, v průběhu posledních 5 let narostla užitkovost o 27 %. O provoz podniku se stará skoro 200 zaměstnanců a v sezoně ještě dalších 50.
Podnikatelský servis
Trh Start Market pražské burzy může akcelerovat váš byznys
I majitelé menších firem mohou využít pražskou burzu, která už dávno není platformou jen pro velké firmy. Důkazem je trh Start, který je zaměřen na české a slovenské firmy. Trh Start představuje zajímavou příležitost pro firmy, které chtějí expandovat na celostátní, evropské či globální úrovni a nechtějí nebo nemohou financovat svůj růst prostřednictvím úvěrů. Vstup na burzu jim umožňuje získat kapitál na další růst, rozvoj podnikání a posílení konkurenceschopnosti. V současnosti se na trhu Start obchoduje s akciemi deseti společností a věříme, že jejich počet bude i nadále růst. Základním předpokladem pro vstup je, aby firma měla již zavedený produkt nebo službu a prokazatelný obchodní potenciál, na jehož základě lze stanovit její hodnotu. Na rozdíl od hlavního trhu pražské burzy, kde investoři především sledují dividendový výnos, je trh Start zejména o potenciálu budoucího růstu. I přesto, že celý proces trvá řádově měsíce, s trhem Start jsou spojeny méně náročné podmínky pro vstup na burzu. Trh Start samozřejmě není řešením pro každou firmu. Jsme ale přesvědčeni, že už dnes existují v Česku stovky společností, pro které by tento způsob financování mohl být velmi zajímavý, a jejich počet bude postupně narůstat. Potvrzujeme si to ostatně každý týden při krajských finále soutěží Firma roku, kde se setkáváme s řadou perspektivních firem s ambicemi dalšího růstu. Významnou výhodou je také domácí prostředí. Pokud česká společnost nabídne svůj podíl investorům prostřednictvím lokální burzy, může oslovit investory, kteří znají místní trh, rozumějí jejímu podnikání a dokážou lépe ocenit její potenciál. Ve srovnání se zahraničním trhem, kde může být společnost pro investory méně známá, tak může mít větší šanci dosáhnout odpovídajícího ocenění.
Pavla Fischerová
manažerka trhu Start, Burza cenných papírů Praha
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