Nejzápadnější český kraj se proslavil svým lázeňstvím, službami, sklářství, keramikou nebo energetikou. V krajském finále podnikatelských soutěží Volkswagen Firma roku 2026 a MONETA Živnostník roku 2026 Karlovarského kraje se ale představilo trochu jiné složení podnikatelů - špičkové technologické firmy, úspěšné průmyslové podniky, exportéři, kterým se daří uplatnit jejich zboží na desítkách zahraničních trhů. Mezi živnostníky se prezentovali jak zástupci tradičních řemesel, tak moderních služeb.
Karlovarský kraj
Volkswagen FIRMA ROKU 2026
1. místo REALISTIC, a.s.
2. místo Synthomer a.s.
3. místo Mudicon s.r.o.
MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2026
1. místo Andrea Holzknechtová
2. místo Štěpánka Kolesnyk Pitterová
3. místo Dan Vorobel
MONETA Živnostník roku
Srdcař 2026
Štěpánka Kolesnyk Pitterová
V monumentálním Hotelu Imperial získala titul Živnostníka roku Andrea Holzknechtová z Nejdku, která se specializuje na výrobu proutěných kabelek. „Vítězka je v regionu dobře známá a oceňovaná díky svým kvalitním a originálním produktům. Zaujala nás i kombinace košíkářství a kožené rukodělné výroby,“ vysvětlil verdikt poroty Jiří Šobr z MONETA Bank.
Odborná porota vybrala i nejlepší společnost, titul Firma roku za rok 2026 získala REALISTIC, a.s. z Karlových Varů vyvíjející a vyrábějící průmyslové pece a technologická zařízení pro tepelné zpracování materiálů. „Tato společnost se svými výrobky a službami uspěla na hned několika zahraničních trzích. Svůj byznys buduje dlouhodobě, výrobky i sama vyvíjí dle požadavků zákazníků, což jim dává vysokou přidanou hodnotu,“ řekl Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen. V soutěži Živnostník roku výrazně uspěla i Štěpánka Kolesnyk Pitterová z Karlových Varů, která vyrábí bytové dekorace z pravé ovčí vlny. Získala druhé místo a stala se zároveň držitelkou ocenění v doprovodné kategorii Živnostník roku Srdcař.
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Profily vítězů
Mé výrobky doputovaly až do Austrálie
Andrea Holzknechtová
MONETA Živnostník roku 2026 Karlovarského kraje
Původně působila v online marketingu. Košíkářství se už ale věnuje přes 20 let, nejdříve jako koníčku, později to byl přivýdělek a naplno se do řemesla vrhla v roce 2020. Jedním z impulsů byl i covid. Postupně i díky kurzu propojila košíkářství s brašnářstvím a vyvinula vlastní technologické řešení výroby proutěných kabelek. „Původně jsem dělala košíky, ale košíkářů je hodně, a navíc je pak máte zastrčené doma ve skříni a já jsem chtěla, aby mé výrobky každý viděl. Už dříve jsem vyráběla z kůže, takže jsem spojila ty dva materiály dohromady,“ vysvětluje Andrea Holzknechtová. Téměř všechny výrobky dělá na zakázku. Dokáže vyrobit i dvě kabelky za den. Prodává je prostřednictvím vlastního e-shopu, její produkty už doputovaly i do Austrálie, Mexika nebo do Ameriky. „Výhodou proutěných kabelek je kromě toho, že to vypadají elegantně, krásně, i to, že jsou ve srovnání třeba s koženými kabelkami lehké, ideální pro letní období,“ upozorňuje.
Svůj sortiment proutěného zboží, který je hodně sezónní, postupně doplnila i výrobou klasických celokožených kabelek, peněženek či pásků. Zaměřuje se také na předávání svých zkušeností, pořádá kurzy, tvoří návody a videonávody. Její značka je inspirovaná americkou letkyní Amelií Earhartovou, která je synonymem odvahy. I ona ji nejednou projevila, když se těsně před čtyřicítkou vrhla na online marketing a těsně před padesátkou našla odvahu věnovat se profesně tomu, co ji nejvíc naplňuje. Více o ní na www.ameliae.eu
Díky vlastnímu vývoji umíme navrhovat zařízení na míru
Karel Příhoda
vedoucí obchodního oddělení REALISTIC, a.s., Volkswagen Firma roku 2026 Karlovarského kraje
Společnost vyvíjí a vyrábí průmyslové pece a technologická zařízení pro tepelné zpracování materiálů. Navazuje přitom na místní tradici výroby průmyslových pecí sahající 100 let zpátky. „Pece vyrábíme přímo na míru našim zákazníkům. Buď přijdou a řeknou – potřebuji takovou a takovou pec do výroby – nebo nám zadají, že mají třeba ocel určitých parametrů a potřebovali by ji zpracovat tak, aby měla konkrétní vlastnosti: tvrdost, houževnatost atd. Máme na to postupy, speciální software, odborníky, je to trochu alchymie,“ popisuje fungování společnosti Karel Příhoda, vedoucí obchodního oddělení.
Klíčovým krokem v jejich rozvoji bylo posílení vlastního vývoje a konstrukce, díky čemuž dokážou navrhovat a realizovat zařízení přesně podle požadavků zákazníků – od jednotlivých pecí až po celé technologické linky. Mezi jejich zákazníky patří české i zahraniční firmy: zejména strojírenství, automobilový průmysl, slévárenství, kovárenská výroba, začali pracovat i pro obranný průmysl. Firma má i vlastní laserové a obráběcí centrum. Jejich produkty nenajdeme jen po celém Česku, ale i na Slovensku, v Polsku, Rakousku, Německu, ve Francii, Velké Británii, ale třeba i v Pákistánu.
Ve svém areálu v Karlových Varech postavili zcela novou výrobní halu. „Přestěhujeme tam laser a umístíme nové skladovací zařízení na polotovary, plechy a tyčovinu, tak, aby to všechno bylo pod jednou střechou, což dále zefektivní výrobu,“ vysvětluje Karel Příhoda. Aktuálně mají 73 pracovníků.
Názory
Druhá generace přebírá štafetu českého podnikání
Jako partneři soutěží Firma roku a Živnostník roku se pravidelně účastníme krajských finále napříč Českou republikou. Díky tomu máme možnost dlouhodobě sledovat vývoj tuzemského podnikatelského prostředí. Potvrzuje se, že české firmy i živnostníci vykazují vysokou míru adaptability, inovativnosti a stále častěji úspěšně konkurují nejen na evropských, ale i na světových trzích.
Významným tématem, které v posledních letech vystupuje do popředí, je generační obměna v rodinných firmách. Mezi majiteli a statutárními zástupci dnes již běžně vídáme představitele druhé generace, kteří postupně přebírají odpovědnost za další rozvoj rodinného podnikání. Ve většině případů však nejde o náhlou změnu. První a druhá generace zpravidla určitou dobu působí společně a zakladatelé nadále zůstávají aktivní součástí firmy, byť již v jiné roli.
Tento model je přirozený. Předání firmy není pouze právním nebo organizačním krokem, ale především zásadním strategickým rozhodnutím. Zakladatelé potřebují získat jistotu, že jejich nástupci budou schopni dlouhodobě rozvíjet hodnoty, které podnik budoval často po několik desetiletí. Současně se snaží zajistit, aby přechod vedení proběhl bez zbytečných rizik a nenarušil stabilitu společnosti.
V dnešním vysoce konkurenčním prostředí totiž může mít nesprávně zvládnutá nástupnická strategie závažné důsledky pro budoucnost firmy. Proto je důležité věnovat procesu předání maximální pozornost a připravovat jej s dostatečným předstihem. Úspěšná generační výměna není jednorázovou událostí, ale dlouhodobým procesem, který vyžaduje promyšlené plánování, otevřenou komunikaci a vzájemnou důvěru.
Nejdůležitější je začít o nástupnictví včas přemýšlet a postupně připravovat jednotlivé kroky. Stejně jako v jiných oblastech podnikání platí i zde jednoduché pravidlo: kdo je dobře připraven, není zaskočen.
Václav Svoboda
partner právní a daňové kanceláře SVOKO
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