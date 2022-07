S rychle rostoucím zájmem Čechů o fotovoltaické panely na střechách skokově narostla i poptávka po bateriích, do kterých si mohou vyrobenou elektřinu uložit. Podle dat Solární asociace si devět z deseti domácností, jež si dnes pořizují fotovoltaické panely, zároveň kupuje i bateriové systémy. Podle Martina Panáče, předsedy představenstva Asociace pro akumulaci energie (AKU-BAT CZ) a vedoucího oddělení Future Grids ve společnosti Siemens, se ale víc než nákup domácích baterií vyplatí investovat do velkých úložišť, která se dají sdílet komunitně. Zákony to ale zatím neumožňují.

HN: Jak je na tom nyní trh s bateriemi? Stále platí, že je ještě vytíženější než ten s fotovoltaickými panely?

U domácích bateriových úložišť je nárůst poptávky opravdu ohromný, řekl bych až hektický. Dodavatelé těchto systémů naráží na problémy se zajištěním komponent pro bateriová úložiště. K tomu instalace baterií zpomalují nedostatečné projekční a montážní kapacity firem.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 90 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.