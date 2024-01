České barvy v Bruselu by měl nově hájit diplomat a bývalý náměstek na ministerstvu průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl. Vystřídá na postu stálého zástupce země při Evropské unii současnou velvyslankyni Editu Hrdou. Informaci o obměně v Bruselu potvrdilo HN a serveru Aktuálně.cz několik na sobě nezávislých zdrojů.

Bärtl nyní působí jako velvyslanec v Lucembursku. Geograficky se tak posune jen o 200 kilometrů, pracovně ale o míle jinam. Stálé zastoupení Česka při EU se málo podobá klasické ambasádě, je to spíše druhá česká vláda.

Pracují tam experti státní správy a diplomaté, kteří se svými protějšky ze zemí sedmadvacítky předjednávají veškerou evropskou legislativu a politická rozhodnutí. Ta pak schvalují ministři odpovědní za daný resort nebo přímo lídři členských států.

Zatímco na běžné ambasádě má její vedoucí – velvyslanec nebo velvyslankyně – často jen jednotky lidí pod sebou, na zastoupení při EU jich působí okolo 120. Klíčovou roli hlavního vyjednavače za celou Evropu sehrál český tým v Bruselu během předsednictví v roce 2022.

Výměna v Bruselu je součástí běžné rotace zástupců státu v zahraničí. Vladimír Bärtl nastoupil do pozice velvyslance v Lucembursku v únoru 2020, standardní čtyřletý mandát mu tak zakrátko vyprší. Editu Hrdou vyslala vláda na post zástupkyně při EU v říjnu 2020.

Bärtl svoje nové angažmá nechtěl potvrdit, což je však v diplomacii běžné, než je o celé věci oficiálně zpravena druhá země. „Mohu jen říci, že jsem se přihlásil (na místo velvyslance při EU – pozn. red.),“ sdělil HN a Aktuálně Bärtl.

Podobně se k věci vyjádřil mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. „Proces výběru a nominací velvyslanců s ohledem na utajovaný režim nekomentujeme,“ prohlásil Drake. Potvrdil zároveň, že „post vedoucího stálého zastoupení při EU je součástí plánované rotace“.

Osmapadesátiletý Bärtl působí v české diplomacii od roku 1999, vyslaný byl mimo jiné do Francie a Kanady. Ještě předtím pracoval coby vystudovaný geodet a kartograf v několika soukromých firmách. Mluví anglicky a francouzsky a platí za jednoho z nejkompetentnějších českých diplomatů, který dobře zná oba dva světy, tedy mezinárodní politiku i byznys.

Veřejnost si Bärtlovu tvář možná spojí s „tchajwanskou aférou“ bývalé ministryně průmyslu a obchodu za hnutí ANO Marty Novákové. Tehdy, v roce 2019, musel Bärtl coby její náměstek vyprovodit ze sálu zástupce Tchaj-wanu. Na jeho přítomnost na akci si tenkrát u ministryně stěžoval velvyslanec komunistické Číny v Praze.

Přesné datum střídání v Bruselu ještě není jasné. Hrdé vyprší čtyřletý mandát na podzim. Vedení české diplomacie by preferovalo, aby Bärtl převzal úřad ještě během letošního prvního pololetí. A to kvůli červnovým eurovolbám a střídání také v čele hlavních unijních institucí typu Evropské komise, u čehož by nový velvyslanec měl být.

Hrdá zatím nemá žádnou další destinaci schválenou. Mezi lidmi, kteří se pohybují v prostředí evropské politiky, se o zkušené diplomatce spekuluje jako o možné nové eurokomisařce, pokud by se vládní koalice nebyla s to shodnout na žádném stranickém kandidátovi.