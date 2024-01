Některé obory zrušit, jiné pospojovat, aby měly mnohem širší záběr – to je plán ministerstva školství, který ještě před koncem roku schválila vláda. Do roku 2027 by tak měla být až polovina středoškolských oborů všeobecně zaměřená, tedy aby byl v celkové nabídce stejný podíl gymnázií a lyceí jako odborných maturitních a učňovských škol.

Počítá s tím nový Dlouhodobý záměr vzdělávání pro roky 2023–2027, kterým by se měly kraje coby zřizovatelé středních škol řídit. Jenže některé regiony otevřeně říkají, že přání ministerstva nevyhoví. Resort přitom nemá páky na to, aby je k tomu donutil.

