Vládní politici i ekonomové se shodují v tom, že Česko musí zvýšit své výdaje na obranu země. Kabinet Petra Fialy (ODS) slibuje, že armádě peníze dál porostou. Ze současných dvou procent HDP by se měly zvednout o polovinu, tedy na tři procenta, a to do roku 2030. To by obnášelo zatížit rozpočet o desítky miliard korun ročně. Oslovení ekonomové ale upozorňují, že otázka nestojí, zda má Česko tyto výdaje zvyšovat, ale kdy a jak rychle.

Vláda ve středu oznámila, že hodlá navyšovat peníze pro armádu tempem 0,2 procenta HDP ročně v příštích pěti letech. „Je to zároveň příležitost pro výzkum a inovace a tím i celou ekonomiku,“ doplnil po jednání vlády premiér Fiala. Jedno procento HDP bude v příštím roce obnášet kolem devadesáti miliard korun. Což je přibližně částka, jakou loni přinesla takzvaná konsolidace veřejných financí.

