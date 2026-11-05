Přes 250 miliard korun by měla letos spravovat investiční skupina Conseq, zhruba pětkrát tolik co před deseti lety. Její spoluzakladatel a šéf Jan Vedral necítí, že by jeho byznys ohrožovaly levné burzovně obchodované fondy (ETF). Češi podle něj často nevědí, co je index nebo ETF, a potřebují někoho, kdo jim investice vysvětlí. A ten musí dostat zaplaceno.

V rozhovoru pro HN obhajuje poplatky i aktivní správu. Zároveň kritizuje poměry na českém trhu. „Mám pocit, že ať přijde kdokoli s jakoukoli pitomostí, je schopný do ní natáhnout část onoho obrovského koláče českých úspor,“ říká Vedral v rozhovoru pro HN.

Správci investic čelí konkurenci levných ETF. Cítíte jejich tlak?

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Co se dočtete dál

  • Proč podle šéfa Consequ levná ETF neohrožují jeho byznys a za co klienti platí při aktivní správě investic.
  • Kolik z poplatků připadá na řízení portfolia a kolik stojí poradenství a další služby.
  • Jak Jan Vedral vidí budoucnost penzijního spoření a jak svou firmu rozjížděl.
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