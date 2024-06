Kdo za Česko usedne nově do Evropského parlamentu, se rozhodne už tento pátek a sobotu, kdy se konají evropské volby. Jenže jak se mezi třicítkou kandidujících uskupení vyznat? Jak se kdo staví ke Green Dealu či k migraci? A když je možné dát dva preferenční hlasy, tak kdo třeba patří mezi nejschopnější Čechy a Češky? Nabízíme několik možností, které vám pomůžou se rozhodnout.

Chci vyjádřit názor na Fialovu vládu

Podle průzkumu společnosti Ipsos je právě vyjádření názoru na současnou vládu premiéra Petra Fialy hlavním motivem pro 37 procent Čechů a Češek, kteří se chystají k eurovolbám. Pokud patříte k nim a chcete vládní strany podpořit, máte na výběr volební trojkoalici Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) nebo zbytek z vládní pětice, tedy Piráty či STAN kandidující zvlášť. Jestliže chcete hlasovat proti Fialově vládě, můžete si vybrat ze 30 stran a hnutí v čele s momentálně nejsilnější stranou v Česku – hnutím ANO.

Chci volit hlavně proevropsky

Chcete podpořit silnou a jednotnou Evropu, která se bude dál integrovat? Máte na výběr STAN a Piráty. Zástupci obou uskupení sedí v proevropských frakcích, což znamená, že hlasují zpravidla v souladu s většinovým kompromisem v europarlamentu. V případě koalice Spolu je to složitější. Členové TOP 09, KDU-ČSL a ODS se po volbách rozdělí do různých frakcí v EU. TOP 09 a lidovci půjdou k proevropským lidovcům, ODS do euroskeptické frakce ECR (Evropští konzervativci a reformisté). Pokud tedy chcete volit Spolu a zároveň proevropsky, kroužkujte topku a lidovce. Hnutí ANO je dosud členem největších stoupenců EU v europarlamentu – liberálů –, jenže hnutí Andreje Babiše teď hájí úplně jinou politiku než tato frakce. Není jisté, zda ANO mezi liberály zůstane i po volbách, nebo tam skončí v roli outsiderů bez vlivu. Sázka na ANO každopádně není proevropskou volbou. Pokud byste chtěli volit mladé české nadšence pro federalizaci EU, je tu panevropské hnutí Volt. V Česku má však minimální šanci překonat nutnou hranici pěti procent hlasů.

Chci volit protievropsky

V tomto ohledu je na výběr například koalice SPD + Trikolora, volební blok Stačilo! v čele s europoslankyní za KSČM Kateřinou Konečnou, Přísaha a Motoristé a mnozí další. Ti všichni se vůči EU vymezují a už sedí v euroskeptických frakcích nebo do nich míří. Tedy těch, které v devíti případech z deseti hlasují proti. Zástupci ANO sice také kritizují unii, jsou ale součástí jasně proevropské skupiny, jak je řečeno výše. Volba ANO proto není ani jasně protievropský tah. Podobné je to u Spolu: zástupci ODS zmírnili ve vládě tvrdě odmítavý tón vůči EU, jsou ale členy euroskeptické ECR. Pokud tedy chcete volit koalici Spolu a zároveň proti „Bruselu“, kroužkujte členy ODS.

Chci, aby můj hlas dostali ti, kdo budou nejvíc rozhodovat o EU

V tom případě musíte volit strany, které míří do největších frakcí v parlamentu. Budou mít největší vliv na zákony a rozhodnutí EU v příštích letech. Tedy TOP 09 a lidovce na kandidátce Spolu, protože sedí mezi evropskými lidovci, hlavní silou v EU. Hned po nich jsou evropští socialisté, kam patří SOCDEM (dříve ČSSD) – strana ale zřejmě nepřekročí pětiprocentní hranici. Třetí hlavní silou jsou zmínění euroliberálové. Jejich členem je dosud ANO. Čtvrtá je v průzkumech ECR (kam chce i Přísaha s Motoristy) a je možné, že tato frakce bude mít po volbách výraznější vliv na dění v parlamentu než teď.

Chci volit nejvlivnější české europoslance

Vliv europoslance na dění v parlamentu je kombinací toho, v jak velké je frakci a s jakým nasazením se chopil mandátu. Kdo patří mezi nejvlivnější Čechy, kteří opět kandidují (bez pořadí)? Jedním z nich je Luděk Niedermayer (TOP 09). Patří mezi klíčové lidi na půdě EU v otázce regulace bank a měl jako zpravodaj na starosti pět legislativních návrhů, což je nejvíc z Čechů. Marcel Kolaja za Piráty je pak členem vedení Evropského parlamentu, podílel se na důležitých návrzích v digitální oblasti. A Alexandr Vondra (ODS), jenž řešil emisní normy na auta Euro 7, je jedním ze tří nejvlivnějších europoslanců vůbec, co se týče životního prostředí. Poté je tu ještě lidovec Tomáš Zdechovský, jenž je obecně velmi aktivní poslanec dovnitř i navenek sněmu. Žebříček EUMatrix porovnávající vliv europoslanců opakovaně umístil do čela Čechů a Češek europoslankyně Ditu Charanzovou a Martinu Dlabajovou (obě do loňska za ANO). Ani jedna letos už ale nekandiduje.

Chci volit ty, kteří dávají šanci mladým

Evropské dění by mělo zajímat hlavně nastupující generaci, protože klíčová nadnárodní témata jako bezpečnost kontinentu, životní prostředí nebo možnosti studia za hranicemi se řeší právě na unijní úrovni. Kandidáti do eurovoleb jsou navíc často mladí lidé, v průměru o osm let mladší než jejich protějšky v české Poslanecké sněmovně. Hned tři uskupení mají kandidáty v průměru mladší 40 let věku: Spolu (39,5), STAN (37,6) a Piráti (36,8 roku). Nejstarší je naopak kandidátka SPD a Trikolory (52,4 roku).

Chci podpořit uskupení, kde je hodně žen

Stejné je to se ženami – těch strany vysílají do EU mnohem více než do sněmovny. Tři uskupení z osmi, jež mají největší šanci dostat se do europarlamentu, vedou ženy. Jde o bývalou rektorku Danuši Nerudovou (za STAN), exministryni Kláru Dostálovou (ANO) a europoslankyni Kateřinu Konečnou (Stačilo!). Ženy tvoří průměrně 40 procent jmen na prvních deseti místech u hlavních stran. Nejvíc žen vysílají sociální demokraté vedení Lubomírem Zaorálkem (60 procent). Konečné Stačilo! se drželo rovnosti (50 procent ženy, 50 procent muži) a tři strany jsou na 40 procent zastoupení žen: Piráti, STAN a ANO. Nejméně žen mají Spolu a Přísaha s Motoristy (20 procent).

Chci volit podle toho, jak si kdo stojí v podpoře Ukrajiny

Všechny vládní strany, tedy jak koalice Spolu, tak STAN i Piráti, prosazují další evropskou pomoc včetně vojenské pro Ukrajinu. Naopak ANO, SPD + Trikolora, Stačilo! a Přísaha a Motoristé jsou proti. Chtějí okamžité zastavení bojů a vyjednávání o míru. Většina ze zmíněných stran je ale alespoň pro humanitární pomoc Ukrajincům. Hnutí SPD odmítá i tu. Pokud chcete na půdě europarlamentu posílit antiruský hlas, nejlépe je volit kandidátku Spolu nebo hnutí STAN. Piráti patří do frakce Zelených a ti nemají tak jednoznačný postoj k Rusku.

Chci volit podle tématu migrace

Předvolební kampani vévodí téma nového migračního paktu EU. Země ho schválily letos, Česko se při hlasování zdrželo. Pakt sice zpřísňuje pobyt cizinců v EU, naprostá většina českých stran a hnutí ho ale považuje za příliš mírný. ANO, SPD + Trikolora, Stačilo! a Přísaha s Motoristy chtějí dosáhnout jeho „zrušení“, přestože to není z europarlamentní půdy možné. Zpřísnit podmínky žadatelům o azyl v EU nad rámec paktu, aniž by ho ale rušily, chtějí ODS a KDU-ČSL a částečně i STAN a TOP 09. Nejvstřícnější vůči paktu jsou Piráti, kteří hájí humanistický pohled na uprchlíky v debatách – tedy to, že je potřeba pomáhat lidem v nouzi. Pokud si přejete další spolupráci EU v migraci, dosáhnete toho nejlépe volbou kandidátky Spolu, STAN a Pirátů. Pokud si to nepřejete, máte na výběr tři výše zmíněná menší uskupení. Hnutí ANO také brojí proti migračnímu paktu, na půdě EU je ale součástí frakce, která je jeho největším zastáncem. Volba ANO je tak v zásadě hlasem pro pakt, pokud Babišovo hnutí neopustí liberální frakci.

Chci volit podle toho, jak si kdo stojí u Green Dealu

Pokud chcete podpořit úsilí Evropy připravit se na klimatické změny, nabízí se vám Piráti, součást frakce Zelených v parlamentu, STAN a i koalice Spolu. Ti všichni nechtějí Green Deal „zrušit“ – ani to z parlamentní půdy nejde –, jen ho chtějí tu více, tu méně korigovat. Jasně za Green Dealem stojí čeští Zelení, průzkumy jim ale dávají minimální šance na prolomení pětiprocentní hranice.

Jasně proti Green Dealu jsou naopak: ANO, SPD + Trikolora, Přísaha s Motoristy, koalice Stačilo!. Tři posledně zmíněná uskupení chtějí evropskou spolupráci v klimatických otázkách vesměs bojkotovat. Hnutí ANO také Green Deal kritizuje, v europarlamentu je ale součástí frakce, která za ním jasně stojí. Volba ANO je tak v zásadě hlasem pro Green Deal, pokud Babišovo hnutí neopustí liberální frakci.

Evropa mě nezajímá, ale chci jít k volbám

V tom případě můžete volit tak, jak jste volili v posledních sněmovních volbách. Všechny strany a koalice, které se dostaly do sněmovny nebo jen těsně zůstaly pod pětiprocentní hranicí, kandidují i nyní. Nebo si můžete vybrat hned z několika recesistických stran, které Češi dali dohromady. Jsou to například ANO lepší EU s mimozemšťany, Urza.cz: Nechceme vaše hlasy, případně strana Lepší život pro lidi – minimální mzda 70.000 korun, minimální důchod 50.000.